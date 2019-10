Metaller-KV - Verhandlungen gehen in die dritte Runde

Die richtungsweisenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie gehen am Dienstag in die dritte Runde. Die Verhandlungen starten um 10.30 Uhr in der Bundeswirtschaftskammer in Wien. Bei Bedarf geht es gleich am Mittwoch mit der vierten Runde weiter.

SN/APA/HANS PUNZ Die Gewerkschaften setzten sich wieder an einen Tisch