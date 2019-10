Metaller-KV-Verhandlungen gehen langsam in heiße Phase

Die Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie mit rund 130.000 Beschäftigten gehen langsam in die heiße Phase. Am Dienstag steht die dritte Verhandlungsrunde am Programm. Bei Bedarf geht es gleich am Mittwoch mit der vierten Runde weiter. Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter liegen bei ihren Positionen derzeit aber noch weit auseinander.

SN/APA/HANS PUNZ Ring frei für Verhandlungs-Runde drei