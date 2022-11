Metaller-KV - Vor der 4. Gesprächsrunde tagen Betriebsräte

In der Metallindustrie findet heute eine Betriebsrätekonferenz in St. Pölten statt. Arbeitnehmervertreter aus ganz Österreich sind angekündigt, es werden bis zu 2.000 erwartet. Zu Mittag werden die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Öffentlichkeit noch einmal über ihre Lohn- und Gehaltsforderungen für den Kollektivvertrag (KV) 2023 informieren. Am Tisch liegt die Forderung nach 10,6 Prozent mehr am Konto.

Ab dem 7. November drohen Warnstreiks in der gesamten Metallindustrie, sofern bis dahin kein Lohn- und Gehaltsabschluss mit der metalltechnischen Industrie erzielt wurde. Derzeit liegen die Vorstellungen noch weit auseinander. Die Industrie bietet 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung, das soll zusammen bis zu 6,3 Prozent mehr am Lohn- und Gehaltskonto bringen. Damit wäre die Inflation der vergangenen zwölf Monate abgedeckt, an denen sich die Verhandlungen normalerweise orientieren. Aktuell liegt die Inflationsrate bei 11 Prozent.