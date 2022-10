Metaller motivieren sich vor der neuen Verhandlungsrunde

Am Montag gehen die Lohnverhandlungen der Metallindustrie weiter. Gibt es wieder keine Annäherung, stehen die Zeichen auf Sturm.

Am Montag gehen die Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag (KV) für die Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (MTI) in die nächste Runde - und möglicherweise auch schon in die heiße Phase. Vor allem die Arbeitnehmerseite drückt aufs Tempo. In mehreren Betriebsratskonferenzen in allen Bundesländern haben sich in den vergangenen Tagen 1800 Belegschaftsvertreter in Stimmung gebracht - und einstimmig bereits Betriebsversammlungen beschlossen, sollte am Montag "kein Abschluss zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern erzielt werden". Das sei nur der erste Schritt, dem "jederzeit ...