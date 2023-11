Metaller erhöhen mit Warnstreiks den Druck

Die Gewerkschaften gehen bei den Lohnverhandlungen auf die Straße. Die Arbeitgeber finden das "unverantwortlich".

"Wir bewegen die Welt", steht auf den Kleintransportern des Aufzugherstellers Otis. Das Gegenteil ist an diesem Montagmorgen der Fall. Dutzende Kleintransporter von Aufzugbauern wie Kone, Schindler oder TKE blockieren die Triester Straße, eine der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen von Wien.

Anlass für die fast vier Stunden dauernde Straßenblockade bis 11.00 Uhr ist eine "öffentliche Betriebsversammlung der Arge Aufzüge", eine Informationsveranstaltung für die rund 500 Monteurinnen und Monteure der Aufzugsfirmen in Wien. Ein großer Teil davon ist dem Aufruf der Gewerkschaften Pro-Ge und GPA gefolgt, die ihren Forderungen bei den laufenden Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag (KV) für die Beschäftigten der Metallindustrie Nachdruck verleihen wollen.

Mit Trillerpfeifen und Transparenten unterstreichen die Aufzugtechnikerinnen und -techniker die Gewerkschaftsforderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn. Das Gegenangebot der Arbeitgeber - 2,5 Prozent Gehaltsplus, 100 Euro und 1050 Euro Einmalzahlung - lehnen sie vehement ab. Es sei "absolut letztklassig", weil es weit unter der Inflationsrate liege, unterstreicht Pro-Ge-Chefverhandler Reinhold Binder. Zur Veranstaltung kommen auch der Chef des Gewerkschaftsbunds ÖGB, Wolfgang Katzian, und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Man dürfe sich von den zuletzt sinkenden Inflationsziffern nicht täuschen lassen, sagt sie. Auch eine auf 5,4 Prozent gesunkene Inflation - so die Schnellschätzung für Oktober - "heißt nicht, dass die Preise sinken, sie steigen weiter".

Basis der seit 25. September laufenden Metaller-KV-Verhandlungen ist der Durchschnitt der jüngsten zwölf Inflationsraten zu Verhandlungsbeginn, hier 9,6 Prozent. 11,6 Prozent mehr Geld wollen auch die Telekombeschäftigten - bei 9,16 Prozent errechneter Inflation.

Die Straßenblockade der Aufzugstechniker ist nur ein augenfälliges Beispiel für 100 Betriebsversammlungen, die am Montag in ganz Österreich stattgefunden haben, darunter auch bei Voestalpine, Blum, Knorr Heid oder bei Bosch in Hallein. Die Stimmung in der Belegschaft sei "extrem aufgeheizt", sagt der Bosch-Betriebsratsvorsitzende Peter Marchl. Grund sei das in seinen Augen "katastrophale Angebot von 2,5 Prozent", die die Arbeitgeber bieten, plus 100 Euro und eine Einmalzahlung in Höhe von 1050 Euro. Zur nächsten - bereits fünften - Verhandlungsrunde am Donnerstag werde man "mit einem breiten Rücken nach Wien fahren". Denn bis auf eine Gegenstimme hätten sich bei Bosch alle Beschäftigten für weitere Maßnahmen bis zum Streik ausgesprochen - falls auch der nächste Termin kein Ergebnis bringt. Bis Mittwoch sind in 400 Betrieben Betriebsversammlungen geplant, die dann in Warnstreiks übergehen.

Die Arbeitgeber kritisieren die Mobilmachung der Gewerkschaften. Fachverbandsobmann Christian Knill sagt: "Warnstreiks während einer Rezession, in der Unternehmen um Aufträge kämpfen und viele von ihnen bereits Arbeitsplätze abbauen müssen, sind unverantwortlich." Eine Rezession lasse sich nicht wegstreiken. Streiks würden die Betriebe zusätzlich belasten "und auch die Streikenden verlieren Geld", warnt Knill. Er will "kreative Lösungen" und schlägt etwa einen Abschluss für zwei Jahre vor.

Beide Seiten schieben sich die Verantwortung für die Warnstreiks zu und plädieren für eine Lösung am Verhandlungstisch. Dazu müssten die Gewerkschafter "auf den Boden der Realität zurückkehren", fordert Knill. Erst müsse "ein ordentliches Angebot auf den Tisch", kontern die Arbeitnehmer.

Laut einer neuen Wifo-Studie bewirkten bisherige Tariflohnsteigerungen keine neuen Preisanstiege, sondern hätten sich aus diesen ergeben. Allerdings würde eine Kompensation der Reallohnverluste "die Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, die sich aus der Überinflation in Österreich ergibt, verstärken", warnt Wifo-Experte Stefan Schiman-Vukan.