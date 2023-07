Mickrige Sparzinsen lohnen genaues Hinschauen

Während Kredit- und Überziehungszinsen längst steigen, kommt langsam auch Bewegung in die Sparzinsen. Aber es gibt auch Mogelpackungen und Stolpersteine.

Nicht nur Verbraucher stöhnen über die laufend steigenden Preise. Bei jedem Einkauf müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Der tägliche Einkauf kostete im Juni um 10 Prozent mehr als vor einem Jahr, geht aus den aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervor - und liegt damit um zwei Prozentpunkte über der Juni-Inflation von 8 Prozent.

Aber Geld nicht ausgeben ist auch keine Lösung. Denn die Banken zieren sich, die seit einem Jahr steigenden Leitzinsen zeitnahe an die Sparer weiterzugeben. Ein Punkt, den Konsumentenschützer seit langem kritisieren. Es ist ähnlich wie bei den Spritpreisen an den Tankstellen - steigende Rohölpreise schlagen unverzüglich auf die Preise an der Zapfsäule durch, während es Wochen dauern kann, bis die am Weltmarkt gesunkenen Preise bei den Endkunden ankommen.

Die noch immer sehr hohe Differenz zwischen oft kaum wahrnehmbaren Einlagezinsen im Hundertstelprozentbereich - in der Größenordnung 0,01 Prozent - hat massive Kaufkraftverluste für all jene zur Folge, die ihr Geld auf Sparbüchern oder Sparkonten liegen haben. Nach Angaben der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sind rund 300 Milliarden Euro auf solchen privaten Konten und Sparbüchern geparkt.

Doch anders als früher kann heute keine Rede mehr davon sein, dass dieses eingelegte Geld zu Gunsten der Einleger "arbeitet" und Erträge erwirtschaftet. Im Gegenteil: Angesichts der hohen Inflation hat das private Sparvermögen im Vorjahr und 20 Mrd. Euro an Kaufkraft eingebüßt, hat die Denkfabrik Agenda Austria berechnet.

Den massiven Wertverlust beklagt auch Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Christian Prantner. Er fordert die Banken auf, parallel zu den Überziehungszinsen auch Habenzinsen am Girokonto anzuheben. "Etliche Banken bieten nur null Prozent Einlagezinsen auf Girokonten, während die Überziehungszinsen im Schnitt über zehn Prozent betragen".

Ein Blick auf aktuelle Zinssätze für Sparbücher und -konten zeigt starke Unterschiede. Während einige Häuser attraktive Verzinsungen für täglich fällige Einlagen anbieten, halten sich namhafte Institute durch die Bank zurück. Aktuell (Freitag) bietet die Linzer VKB mit ihrem Online-Sparkonto 3,19 Prozent Zinsen für täglich behebbares Geld - ab einem Betrag von 50.000 Euro und nur in Kombination mit einem Girokonto der Bank. Ausdrücklich an Neukunden wendet sich ein Sparkonto ("Neukundenaktion") von Dadat, das Einlagen mit 2,6 Prozent verzinst. Knapp dahinter folgen die Austrian Anadi Bank, Renault-bankdirekt.at und Santander Consumer Bank mit 2,5 Prozent.

Etwas höhere Zinsen gibt es bei zeitlicher Bindung. Laut AK-Bankenrechner liegt das beste Angebot für einjährige Bindung bei 3,3 Prozent (VakifBank), für drei Jahre bei 3,65 Prozent (VakifBank) sowie für zehn Jahre bei 3,3 Prozent (Kommunalkredit Invest Festgeld). Dass es für zehnjährige Bindung weniger Zinsen gibt als für kürzere Laufzeiten, zeige, dass der Markt mittelfristig sinkende Zinsen erwarte, sagt AK-Finanzexperte Prantner.

Er warnt davor, jedes Angebot für bare Münze zu nehmen. Oft gebe es "nicht gleich ersichtliche Stolpersteine, sie fallen nach einem Aktionszeitraum tief oder sind von der Bank einseitig änderbar". Etliche Direktbanken würden Minizinsen nur kurz auffetten. bankdirekt.at etwa biete im "Extrakonto" 0,01 Prozent fix Basis, plus 1,99 Prozent Premiumzins bis 30. September. Prantner rät zu genauer Prüfung der Angebote und gegebenenfalls Umschichten der Spareinlagen.

Die Zinspolitik der Banken im Fokus