Für das Werk mit 220 Mitarbeitern im Flachgau ein wichtiges Signal, denn die Zukunft war zuletzt ungewiss.

Gute Nachrichten für das Miele-Werk in Bürmoos. Der deutsche Miele-Konzern wird bis 2021 insgesamt 17 Mill. Euro in den Standort Bürmoos investieren. Acht Millionen sollen es bereits bis Jahresende sein. Investiert werden soll vor allem in neue Maschinen und Technologie ...