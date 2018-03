Miele wächst kräftig, das Werk in Bürmoos muss aber weiter zittern

Das Geschäft mit Haushaltsgeräten brummt. Die Österreich-Tochter des deutschen Miele Konzerns mit Sitz in Wals bei Salzburg konnte den Umsatz im Vorjahr um sieben Prozent auf 238,5 Mill. Euro steigern. Besonders gefragt waren Geschirrspüler, Waschmaschinen, Dampfgarer und Co. von Miele bei Haushaltskunden. Mit einem Plus von acht Prozent konnte man die Marktführerschaft in Österreich (rund 20 Prozent Marktanteil) weiter ausbauen, teilte Miele mit. Auch bei Professional-Geräten für Hotellerie und Gastronomie habe man von der erfreulichen Entwicklung im Tourismus profitiert. Insgesamt beschäftigt Miele in Österreich derzeit mehr als 400 Mitarbeiter.

Weiter unklar bleibt die Situation für das Miele-Werk in Bürmoos mit 39 Mill. Euro Umsatz und zuletzt 270 Mitarbeitern. Neben der Produktion von Edelstahl-Komponenten für Schalterblenden, Körbe und Einsätze hat man sich in Bürmoos auf die Herstellung von Sterilisationsgeräten und Containerwaschanlagen für die Medizintechnik spezialisiert. Diese beiden Produktionen sollen wie berichtet in ein im Vorjahr zugekauftes italienisches Miele-Werk verlagert werden. Miele in Bürmoos droht damit fast ein Drittel seines Geschäftes zu verlieren. Allerdings später, als man bisher befürchtet hatte, erklärte am Freitag Geschäftsführer Manfred Neuhauser. Erst 2020 dürfte die Verlagerung abgeschlossen sein. "Für uns heißt das, dass wir mehr Zeit gewinnen, um neue Geschäftsfelder zu finden", sagt Neuhauser. Die Produktion von Edelstahlkomponenten habe zuletzt kräftig zugelegt.