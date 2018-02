Mieten blieben 2017 gleich, Kaufpreise verteuerten sich

Die Mieten für im Internet inserierte Wohnungen sind voriges Jahr großteils konstant geblieben, Kaufimmobilien haben sich jedoch in allen Bundesländern verteuert. Das zeigt eine Analyse der Angebote auf der Plattform immowelt.at. In Wien wurde Wohneigentum im Schnitt fast drei mal so teuer offeriert wie im Burgenland, bei den Mieten erwies sich Salzburg als ein noch teureres Pflaster als Wien.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bundesweit bestehen große Unterschiede