Mietpreisbremse? Für 40.000 geförderte Wohnungen in Salzburg gilt sie längst

ÖVP und Grüne können sich im Bund nicht darauf einigen, die stark steigenden Richtwertmieten im geschützten Altbau zu bremsen. In Salzburgs gefördertem Wohnbau ist eine solche Mietpreisbremse längst umgesetzt - eine Erleichterung für fast 40.000 Mieterinnen und Mieter.

Die Bundesregierung scheitert gerade beim Plan, eine Mietpreisbremse einzuziehen und zu verhindern, dass Inflationsgebunde Mieten im Altbau im April wieder um 8,6 Prozent steigen. Betroffen sind etwa 400.000 Wohnungen in Österreich, der überwiegende Anteil davon befindet sich in Wien. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner meint, die Mieterinnen und Mieter würden im Stich gelassen. Aus Salzburg kommt massive Kritik von Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), in der Stadt Salzburg sind mehrere Tausend Mieter von den massiven Erhöhungen im geschützten Altbau betroffen. Dankl: "Die ...