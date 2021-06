Mietwagen sind gut, aber aus

Urlauber müssen für Leihautos tiefer in die Tasche greifen. Oder sie gehen leer aus.

Reisende befassen sich beim Buchen eines Urlaubs oft mehr mit der Auswahl des Hotels oder der Anreise als mit der Auswahl des Mietautos. Dabei verbringt man in diesem unter Umständen mehr Zeit als im Zimmer. Die Coronakrise hat Nachfrage und Angebot bei Mietautos massiv beeinflusst. Das Angebot ist deutlich gesunken, weil viele Anbieter in die Bredouille gerieten. So musste der US-Autovermieter Hertz als eines der ersten wirtschaftlichen Coronaopfer Gläubigerschutz anmelden und 10.000 Mitarbeiter kündigen. Bei der aktuell stark steigenden Nachfrage ...