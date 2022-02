Mikrodrinks - Ein Tropfen macht den Unterschied

Wasser in Wein verwandeln? Das kann das Salzburger Start-Up Waterdrop noch nicht. Aber Erfrischungsdrinks und Tees aus Leitungswasser verkaufen sich gut.

Nur wenige Millimeter groß ist das Kernprodukt der in Salzburg gegründeten Firma Waterdrop. Es sind Miniwürfel in verschiedenen bunten Farben, mit der magischen Eigenschaft, dass sie herkömmliches Leitungswasser in wenigen Sekunden in ein fruchtiges Erfrischungsgetränk oder in einen Tee verwandeln können. Seit kurzem sind auch koffeinhaltige "micro energies" auf dem Markt, die sich durch kräftiges Wachstum auszeichnen.

Trotz der geringen Produktgröße will Waterdrop aber hoch hinaus. In zwölf Ländern, hauptsächlich in Europa, ist man bereits vertreten, jetzt steht ...