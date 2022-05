Milchbauern unter Druck

Die Erzeugerpreise für steirische Milchbauern haben in den vergangenen Monaten zwar angezogen, die Erlöse können aber mit den gestiegenen Kosten für Energie, Düngemittel und laufende Investitionen zum Wohl der Tiere nicht mithalten. Die aktuelle Situation sei für die heimischen Milchbauern "brandgefährlich", hieß es am Dienstag im Pressegespräch in der Landwirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit Vertretern aus der Bauernschaft und den steirischen Molkereien.

Angesichts 50 Prozent plus bei den Energiekosten und 30-prozentigen Steigerungen beim Futter warnte der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher: "Ein Ende der Kostenexplosion ist nicht in Sicht. Die Erlöse der Milchbauern können mit den gestiegenen Ausgaben und den Kosten für die ständig steigenden Standards wie beispielsweise für noch mehr Tierwohl nicht mithalten. Wenn es hier nicht zu einer nachhaltigen Änderung kommt, riskieren wir noch einmal so viele Betriebe wie bisher zu verlieren." Von 2010 bis 2021 sei die Zahl der steirischen Milchviehbetriebe von mehr als 5.800 auf knapp 3.900 zurückgegangen, das seien um 33 Prozent weniger Milchlieferanten. "Die Anzahl der Betriebe ist ständig im Sinken", so Titschenbacher.

Besonders große Sorgen bereiten dem steirischen Präsidenten die kleineren Milchbauernbetriebe im steirischen Berggebiet, deren Lage wenig alternative Bewirtschaftungsformen möglich macht. "Oft können sie, umgeben von steilen Hängen, ihre Ställe nicht vergrößern um noch höheren Tierwohlstandards nachzukommen", wie Titschenbacher für die besondere Situation sensibilisierte und betonte: "Mehr Tierwohl hat seinen Preis und diesen kann es nicht zum Nulltarif geben."

Es ärgere sie sehr, dass das Tierwohl in den Milchbetrieben oft als Marketingbegriff eingesetzt werde, sagte Silvia Prugger, Milchbäuerin in St. Johann am Tauern. "Ich habe einen Laufstall gebaut, glücklicherweise schon vor Jahren, denn heute wäre er für mich gar nicht leistbar, aber der Laufstall allein ist nicht das non-plus-ultra, da gehört vieles mehr dazu", so die Bäuerin, die 15 Milchkühe und samt Kälber und Nachzucht rund 28 Rinder im Laufstall betreut.

Die Aufpreis-Bereitschaft der Kunden für höhere Tierwohlstandards habe jedoch auch ihre Grenzen. Während in einer aktuellen Studien von marketagent rund drei Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten theoretisch bereit wären, mehr für Tierwohl auszugeben, zeige das Einkaufsverhalten ganz andere Werte - mehr als die Hälfte der Kunden würden zum Billigstangebot greifen: "Dieses Phänomen geht immer zu Lasten der Bauern und Bäuerinnen", betonte Titschenbacher.

Ähnliches hat Andreas Redlingmeier, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgenossenschaft Ennstal/Ennstalmilch insbesondere in den letzten Monaten festgestellt: "Die Kaufkraft lässt nach. Wir merken, dass sich der Verkauf von Premium-Produkten in Richtung Einstiegsprodukte verlagert. Wir sind dabei, verstärkt Märkte im Ausland zu suchen, die Qualität kaufen - von Bayern bis Dänemark."

"Wir erleben stürmische Zeiten", betonte Johann Loibner, Vorstand der Berglandmilch. In den vergangenen zwölf Monaten habe man den Erzeugermilchpreis so stark erhöht wie nie zuvor, um die Kostenexplosionen in den Milchviehbetrieben abzufedern. Gleichzeitig müsse das Unternehmen selbst drastische Kostensteigerungen bei Energie, Verpackung und Logistik hinnehmen: "Die Kosten bei Gas haben sich verneunfacht, bei Strom vervierfacht. Ab 2024 will man daher an allen Standorte die Energie aus Hackschnitzeln produzieren und in Voitsberg in eine Glasabfüllanlage investieren. In Gebieten wo die Zahl der Milchbauern gesunken und die Anfahrtswege lang sind - vor allem in der Südoststeiermark - werde man den Abholrhythmus von jedem zweiten Tag auf jeden dritten Tag umstellen. Die Betriebe würden, zur Aufstockung ihres Kühltankvolumens einen zinsfreien Kredit bezuschusst bekommen, wie Loibner auf Anfrage der APA erklärte.

"Wir haben sehr bewegte Zeiten, noch nie sind die Kosten für Bauern und Molkereien so stark gestiegen - allerdings sind die Preise für die Endkunden weniger Stark gestiegen als die derzeitige Inflationsrate, wir sind nicht die Inflationstreiber", betonte Jakob Karner von der Obersteirischen Molkerei.

Titschenbacher nahm auch die Bundesregierung in die Pflicht, da der Staat an den höheren Betriebsmittelpreisen im Zuge der Umsatzsteuer mitverdiene: "Die Regierung muss mit einem Teuerungsausgleich gegensteuern und das Geld zielgerichtet und unbürokratisch bei den Betrieben ankommen, sonst werden noch mehr Milchbauern aufgeben."