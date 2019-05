Milchbauern wollen mehr Kennzeichnung und bessere Preise

Die österreichische Milchwirtschaft ist im Wandel: Während die Kosten für Tierwohl und Produktion steigen, klettern die Preise nicht im selben Ausmaß mit hinauf. Immer mehr Milchbauern müssen ihre Betriebe zusperren. Anlässlich des bevorstehenden Weltmilchtages am 1. Juni forderte die Standesvertretung am Freitag bei einem Pressegespräch in Graz mehr Kennzeichnung bei Milchprodukten.

SN/APA/INGRID KORNBERGER Milch soll wieder mehr wert werden