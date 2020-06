Milchproduktion in Österreich 2019 leicht zurückgegangen

Österreichs Kühe produzierten im Vorjahr zwar pro Kopf mehr Milch, in Summe gab es aber dennoch einen Rückgang der Milchproduktion. Ein Drittel der heimischen Milch wird in Oberösterreich gemolken, dahinter folgen Niederösterreich und die Steiermark. Nur 6,5 Prozent der produzierten Milch werden an Kälber und andere Tiere verfüttert, zeigen Zahlen der Statistik Austria.

SN/APA (dpa)/Lukas Schulze Im Schnitt produzierte jede Kuh 7,2 Tonnen Milch