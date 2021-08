Milliardenschwere Start-ups: Wie viele Einhörner fliegen noch?

Für die heimische Start-up-Branche sprudelt frisches Kapital derzeit. Die Geldgeber kommen aus Übersee.

Sie bieten Hilfe bei Hausübungen und beim Investieren in Kryptowährungen: In Österreich wurden heuer gleich zwei "Einhörner" geboren. Unicorns nennt man in der Branche Start-ups mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Im Frühjahr knackte die Wiener Kryptobörse Bitpanda die Milliardenbewertung. Das Wiener Nachhilfe-Start-up GoStudent übersprang die Schwelle im Juni und ist nun 1,4 Mrd. Euro wert.

Auch andere Jungunternehmen holten sich Investoren an Bord: Österreichs Start-ups stellten im ersten Halbjahr einen Finanzierungsrekord auf. 518 Mill. Euro ...