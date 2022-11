Millionen-Erbin Engelhorn hilft beim Spendensammeln

Jene Kräfte, die in Österreich für eine gerechtere Verteilung von Vermögen eintreten, formieren sich. Dem Thinktank Momentum kommt dabei eine zunehmend wichtige Rolle zu. Jetzt gibt es einen ungewöhnlichen Spendenaufruf.

Es wurde quasi als Gegenstück zur seit vielen Jahren tätigen Denkfabrik Agenda Austria von Franz Schellhorn gegründet. "Momentum" hat mit Barbara Blaha eine Frau an der Spitze. Und stellt mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Ökologie einem neoliberalen Gesellschaftsmodell entgegen. Seit wenigen Tagen sammelt Momentum (für sich) Spenden im Internet. Und hat eine prominente, vermögende Fürsprecherin: "Ich bin reich, richtig reich", sagt Marlene Engelhorn aus Wien in einem TikTok-Video und kündigt dabei an, jede Spende an Momentum zu vervierfachen. Aus einem Euro ...