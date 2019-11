Millionenbetrug bei FACC: Klage gegen Ex-Chef abgewiesen

54 Millionen Euro flossen vor drei Jahren von Konten des Flugzeugzulieferers FACC an Cyberkriminelle. Der ehemalige Vorstand muss keinen Teil des Schadens übernehmen: Die Klage gegen den Ex-Chef wurde am Mittwoch abgewiesen. Der Trick mit dem "falschen Präsidenten" ist mittlerweile aber seltener.

Nach dem Millionenbetrug bei FACC in Ried im Innkreis in Oberösterreich fiel am Mittwoch das Urteil: Das zuständige Landesgericht Ried hat die Klage der Firma gegen einen früheren Vorstand auf Schadenersatz abgewiesen, berichtet die APA. Der Richter begründete das Urteil ...