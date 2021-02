Mini-Plus nach Mega-Einbruch: Österreich kommt langsamer aus der Krise

Die EU-Kommission weckt insgesamt Optimismus für 2021, jedoch mit einiger Unsicherheit.

Das Coronajahr 2020 war wirtschaftlich ein Katastrophenjahr. Jetzt geht es wieder aufwärts, wenn auch weniger kräftig als noch im Herbst vorhergesagt, geht aus der am Mittwoch präsentierten Winterprognose der EU-Kommission hervor. In diesem Jahr wird die Wirtschaft in den 19 Staaten der Eurozone um 3,8 Prozent wachsen (statt 4,2 Prozent) ebenso wie 2022 (statt 3,0 Prozent), den 27 EU-Staaten 2021 um 3,7 bzw. 2022 um 3,9 Prozent. Für das erste Quartal geht die Prognose noch von starken Pandemiebeschränkungen aus, daher ...