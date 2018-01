Minister Hofer: Der Pickerl-Test "ist aus der Steinzeit"

Die derzeitige Abgasprüfung für Dieselfahrzeuge im Rahmen der regelmäßigen Pickerl-Überprüfung bezeichnete Verkehrsminister Norbert Hofer am Mittwoch als "aus der Steinzeit" stammend. "Das war, als ein zweiter Seitenspiegel noch eine Sonderausstattung war", fügte der Ressortchef hinzu, als er gemeinsam mit den Chefs der Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ eine wesentliche Neuerung bei der §57a-Begutachtung verkündete.

Daher werde künftig auf die sogenannte Endrohrprüfung bei Diesel-Pkw verzichtet und stattdessen nur auf die Auslesung der eingebauten Diagnosesoftware der Fahrzeuge abgestellt, kündigte Hofer an. Die neue Verordnung solle in der zweiten Februarhälfte in Kraft treten.

Damit zieht der FPÖ-Verkehrsminister trotz anhaltender Kritik von Umweltorganisationen eine völlig andere Konsequenz aus dem Dieselskandal als zum Beispiel Deutschland, das die Kombination aus Software-Auslesung und Prüfung heuer wieder eingeführt hat.

Minister Hofer betonte, die Pickerl-Überprüfung diene dazu, schwere Mängel zu erkennen und nicht zur Kontrolle des Abgasverhaltens eines Autos, denn Stickoxide würden nicht gemessen. Und die Feinstaubmessung sei wenig aussagekräftig, seit es Partikelfilter gebe. Die Umweltaspekte seien vielmehr bei der Typengenehmigung zu berücksichtigen.

Das hörten die Interessenvertreter der Autofahrer gern. ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold betonte, hochgerechnet gebe es in Österreich im Jahr bis zu 100 Fälle von Motorschäden, weil bei der Endrohrprüfung im Leerlauf vier Mal Vollgas gegeben werde. "Das ist dann meist ein wirtschaftlicher Totalschaden", bekräftigte ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig.

Auf die Frage, wie er angesichts der völlig veralteten Konzeption die Pickerl-Überprüfung künftig gestalten wolle, sagte Hofer: "Wir haben noch nichts direkt in der Pipeline, aber es ist im Interesse der Konsumenten, dass es hier mehr Sicherheit gibt", dem werde Rechnung getragen. Die EU-Staaten haben vereinbart, dass sie - voraussichtlich ab 2020 - stichprobenartig Nachprüfungen auf einem professionellen Rollenprüfstand machen. Im Gespräch ist eine Prüfung pro 40.000 Neuzulassungen - das wären in Österreich weniger als zehn Fälle im Jahr.