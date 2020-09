Ministerin Köstinger will offene Schanigärten im Winter

Nach der Wirtschaftskammer hat sich nun auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) aufgrund der Coronapandemie für eine Öffnung der Schanigärten über den Winter ausgesprochen. Dies würde die angeschlagene Gastro-Branche in Österreich in dieser schwierigen Situation zusätzlich unterstützen, so Köstinger am Dienstag.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Geringeres Corona-Ansteckungsrisiko im Freien