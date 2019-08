Minister der derzeitigen Verwaltungsregierung geben selten Interviews. Die Landwirtschafts- und Umweltministerin macht eine Ausnahme.

Die Interimsministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Maria Patek, ist seit über 30 Jahren im Ressort. Bis zu ihrer Bestellung in die Übergangsregierung leitete die diplomierte Forstwirtin die Sektion Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit. Sie möchte nicht in die Vergangenheit, sondern in die ...