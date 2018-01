Ministerin Schramböck: "Unbürokratisch und schnell"

Der Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaft, Margarete Schramböck, ist ihre Manager-Vergangenheit anzumerken. Sie will umsetzen: sofort.

Was ist für Sie als Quereinsteigerin und Managerin der augenscheinlichste Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik? Schramböck: In Unternehmen ist der Wirkungsbereich abgeschlossener. Wenn wir in der Politik Entscheidungen treffen, wirkt sich das viel breiter aus. Das braucht viel Achtsamkeit und Vernetzung. In Unternehmen ist es auch klarer und einfacher zu entscheiden. Grundsätzlich ist es aber ähnlich. So wie man heute ein Unternehmen modern führt, führt man einen Staat, indem man zusammenarbeitet und sich austauscht. Das bauen wir gerade auf. Wichtig ist, schnell in die Umsetzung zu kommen, und das passiert auch.