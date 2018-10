Mit allen Vehikeln von Tür zu Tür reisen

Neue Plattformen versuchen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs so einfach wie möglich zu gestalten - ohne Unterschied, welche Verkehrsträger und Verkehrsmittel benötigt werden. Wie schaut die Bestpreis-Zukunft aus?

Es war im Railjet von Salzburg nach St. Anton am Arlberg, von wo es mit dem Bus nach Langen weitergehen sollte. Die App der ÖBB sagte, dass in Landeck die Anschlüsse in St. Anton angezeigt würden. Tatsächlich zeigte sie weitere Anschlüsse ab St. Anton, allerdings nur die Züge der ÖBB. Die Frage, wann der Bus von St. Anton nach Lech fahren würde, blieb unbeantwortet. Dieses kleine Beispiel aus dem Alltag des Fahrgastes vom September 2018 zeigt, wohin die Reise der öffentlichen Verkehrsmittel gehen muss: zu einer dichten Vernetzung, die nicht dort aufhört, wo das Angebot eines einzelnen Verkehrsträgers endet.