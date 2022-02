Mit den Cookies gibt es wieder Brösel

Datenschützer gewinnen vor Gericht Terrain. Naht das Ende der lästigen Cookie-Banner?

Man öffnet eine Website und klickt genervt auf "Alles akzeptieren", damit das Cookie-Banner möglichst schnell verschwindet. In vielen Fällen löst der Nutzer damit - unbemerkt, automatisiert und in Sekundenbruchteilen - eine Auktion aus: Stimmt man Cookies von Drittanbietern zu, werden Daten gesammelt, verteilt, Profile erstellt und Werbeplätze auf der Seite an den Bestbieter versteigert. "Real Time Bidding", also Echtzeitbieten, heißt diese Praxis. So bekommt der eine Werbung für den Mallorca-Flug angezeigt, der andere für den Rasenmäher. Ein Klick führt dazu, ...