Mit der Teuerung gerät auch Bio unter Druck

Der Absatz von Bioprodukten stockt heuer erstmals. Auch die Preise schwächeln.

"Die aktuelle Situation rund um die Teuerungen hat der Beliebtheit von Biolebensmitteln keinen Abbruch getan", sagte am Freitag Gertraud Grabmann, Obfrau von Bio Austria, dem größten heimischen Biobauernverband, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit AMA-Marketing. Deren Chef Michael Blass schlug einen ähnlichen Ton an. "Die Jahre 2021 und 2022 zeigen da und dort Dellen in der Entwicklung, aber keine ausgeprägte Krisenstimmung", sagte er. Die Zahlen, die die beiden präsentierten, passten dazu. Der Absatz im Lebensmitteleinzelhandel hat laut AMA-Marketing im ersten Halbjahr ...