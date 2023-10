Mit Schub aus Österreich durch den Orbit

Ein Spin-off der TU Wien überzeugte mit seinem Antriebssystem für Satelliten die NASA - und wird amerikanisch. Auch, weil es in Österreich zu wenig Unterstützung für die Raumfahrt gebe, kritisiert der Branchenverband.

An die 10.000 Satelliten seien binnen eines Jahres ins All geschossen worden. So viele wie in den vergangenen 60 Jahren zusammen. "Die Zeiten, in denen Satelliten ungestört in ihrer Umlaufbahn kreisen, sind damit vorbei", sagt Moritz Novak. "Mittlerweile sind Ausweichmanöver ...