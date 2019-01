Mitarbeiter brachten Firmen 2017 viel mehr als sie kosteten

Die Beschäftigten großer österreichischer Unternehmen haben laut dem Wertschöpfungsbarometer der Arbeiterkammer (AK) OÖ 2017 um 38.047 Euro pro Kopf mehr erwirtschaftet als gekostet. Davon wurden demnach 13.711 Euro an die Eigentümer ausgeschüttet, 15.115 Euro flossen in Sachinvestitionen - zu viel Ausschüttung, zu wenig Investition, kritisierte Präsident Johann Kalliauer am Montag.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Der Aufwand pro Mitarbeiter lag 2017 bei 63.512 Euro