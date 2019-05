Immer mehr Tourismusverbände schmieden Ideen, um die Betriebe auch bei der zunehmend anspruchsvollen Suche nach Arbeitskräften zu unterstützen. Bonuscards sind besonders beliebt.

Einst waren es die Gäste, die man mit Bonuskarten und All-inclusive-Angeboten in die Regionen und Hotels lockte. Mit ähnlichen Angeboten sollen nun auch fehlende Fachkräfte in die Tourismusregionen gelotst werden. Dafür werden Destinationen in bunten Farben und die Hotels als ...