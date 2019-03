Mobilfunkdiskonter HoT plant Einstieg bei Breitband-Internet

Der Mobilfunkdiskonter Hofer Telekom (HoT) kündigt an, in das Geschäft mit Breitband-Internet für Zuhause einzusteigen. Der Start eines entsprechenden Tarifs mit unlimitiertem Datenvolumen und Routern sei für den heurigen Sommer geplant, sagte der Chef des hinter HoT stehenden Betreibers Ventocom, Michael Krammer, am Montag.

Bei Smartphone-Tarifen hat HoT den Mobilfunkmarkt mit Kampfpreisen in den vergangenen Jahren bereits aufgewirbelt. Die Kundenzahl sei 2018 auf rund 850.000 Nutzer gewachsen und der Marktanteil auf 7 Prozent gestiegen, sagte Krammer. Damit sei HoT der größte virtuelle Anbieter. Ein sogenannter Mobile Virtual Network Operator (MVNO) hat im Gegensatz zu Netzbetreibern wie A1, T-Mobile und "Drei" kein eigenes Mobilfunknetz, sondern mietet sich nur ein - im Fall von HoT ist es das Netz von T-Mobile. HoT wirbt damit, niemals teurer zu werden. Während bei der Konkurrenz im Frühling Preiserhöhungen anstünden, dreht der Preisführer Ende März erneut zugunsten der Kunden an der Tarifschraube, wie Krammer sagte. Er bezeichnete das als "Wertsicherung für Kunden". Der neue Mobilfunkstandard 5G komme bei HoT "zum richtigen Zeitpunkt, aber nicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten". Ventocom betreibt nicht nur Hofer Telekom, sondern auch Mobilfunkangebote für Rapid, die Allianz-Versicherung und den Kabelnetzbetreiber Liwest. Quelle: APA