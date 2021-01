Modekette Adler insolvent - beginnt die Pleitewelle im Textilhandel?

Die jüngste Adler-Insolvenz könnte ein Vorläufer sein, Höhepunkt kommt im zweiten Halbjahr.

Die deutsche Modekette Adler Modemärkte hat Insolvenz wegen Überschuldung angemeldet - kein Einzelfall in Zeiten von Corona. Der stationäre Textil- und Schuhhandel leidet neben dem Tourismus am stärksten unter den Folgen der coronabedingten Geschäftsschließungen. Ursache für den Insolvenzantrag in Eigenverwaltung sei eine Liquiditätslücke wegen der Umsatzeinbrüche im Lockdown. Die 24 Filialen in Österreich seien von der Insolvenz der Mutter vorerst nicht betroffen, heißt es.

Ist das der Beginn der Pleitewelle, die Experten als Folge von Covid-19 am Horizont ...