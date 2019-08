Modekette mister*lady macht nach Insolvenz abgespeckt weiter

Die Modekette mister*lady, die im Mai in die Insolvenz geschlittert ist, macht nun abgespeckt mit 22 Filialen und etwa 112 Beschäftigten weiter. 55 Beschäftigte haben allerdings ihren Job verloren, da 13 nicht rentable Filialen geschlossen wurden. Bei der am Mittwoch stattgefundenen Sanierungsplantagsatzung am Handelsgericht Wien sei der Sanierungsplan durch die Gläubiger angenommen worden.

SN/APA (dpa) 13 Filialen mussten geschlossen werden