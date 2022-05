"Motherhood Pay Gap": Der Muttertag bringt nicht nur Blumen

Neben Blumen und Basteleien am Sonntag bekommen Mütter auch Lohnlücken und Karriereknick geschenkt.

Sie schneidet dem Vorgesetzten während der Sitzung die Krawatte ab oder stibitzt dem Chef die Schokokekse vom Schreibtisch, um sie nach kurzem Kauen wieder auf die Tischplatte zu spucken: Beide Verhaltensweisen sind karriereschädigend. Aber nicht so karriereschädigend, wie ein Kind zu bekommen. Die Szenen sind einer Kampagne der Frauenorganisation der Vereinten Nationen zum Muttertag entnommen. Thematisiert wird in kurzen Animationsfilmen die "Mutterschaftsstrafe" - also die Lohnlücke, die Frauen droht, sobald sie Kinder bekommen. Mütter verdienen im Laufe ihrer Karriere 12,5 ...