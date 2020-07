Motorenbauer ATB ist insolvent

Ex-Chef Kovats kritisiert Missmanagement und dementiert Kaufinteresse.

Die Serie prominenter Firmenpleiten infolge der Coronapandemie geht weiter. Am Dienstag hat der steirische Motorenhersteller ATB Spielberg GmbH ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Erst am Freitag hatte das Unternehmen 360 der zuletzt noch 400 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Aufgrund der schlechten gesamtwirtschaftlichen Prognosen in Kombination mit der Coronakrise sei eine Restrukturierung des Unternehmens "zwingend erforderlich", hieß es.

Aktiva von 6 Millionen Euro dürften Passiva in Höhe von 43 Mill. Euro gegenüberstehen, teilten der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag mit. Damit beläuft sich die Überschuldung auf rund 37 Mill. Euro. Das Verfahren wurde am Dienstag eröffnet.

Die Coronakrise habe die ohnehin schon prekäre wirtschaftliche Lage von ATB Spielberg "massiv verschärft", teilte das Unternehmen mit. Der KSV wies auf den steigenden Kostendruck hin.

Die Gewerkschaft ProGe sieht einen "schweren Schlag für eine ohnehin strukturschwache Region". Sie kritisiert, dass ATB bis Ende Juni Kurzarbeit in Anspruch genommen und eine Verlängerung ausverhandelt habe. Der chinesische Eigentümer habe den Erhalt des Standorts versprochen. Jetzt sei ein Sozialplan auszuarbeiten, sagt ProGe-Landesvorsitzender Andreas Martiner.

Mirko Kovats, Ex-Chef des Mischkonzerns A-Tec, zu dem ATB bis zur A-Tec-Insolvenz 2011 gehörte, beklagt die "unnötige Schließung eines wettbewerbsfähigen österreichischen Industriestandorts". Er ortet eine "langfristig geplante Schließungsstrategie nach erfolgtem Technologietransfer" durch die chinesische Wolong-Gruppe. ATB sei für 60 Mill. Euro an die Chinesen "verschleudert" worden. Er habe einen fast doppelt so hohen Preis ausverhandelt, sagt Kovats und bedauert einen "nicht umkehrbaren Technologietransfer", etwa von geräuschlosen Großgeneratoren für Atom-U-Boote. Laut dem Interessenverband für Anleger (IVA) lenke Kovats von eigenem Versagen ab.

Heute habe Kovats kein Interesse mehr an ATB oder Elektromotoren, sagt er. Dafür seien die Lohnnebenkosten in Europa zu hoch.