Motorradbauer KTM sperrt in Mattighofen zwei Wochen zu

Europas größter Motorradbauer, die Pierer-Mobility-Gruppe, schließt wegen der "aktuell herrschenden Ausnahmesituation" rund ums Coronavirus den Betrieb und die Produktion am Stammsitz in Mattighofen für zwei Wochen und streicht die Unternehmensziele für 2020. Der Betriebsurlaub dauert von 30. März bis 10. April, teilte die Pierer Mobility AG am Donnerstagabend mit.

SN/APA (EXPA/Archiv)/EXPA/REINHARD KTM-CEO Stefan Pierer