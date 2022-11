Münzen sind vor Weihnachten teils ausverkauft: Hohe Inflation führt zu Goldrausch

Die Münze Österreich wird gestürmt, die Menschen suchen bei elf Prozent Inflation sichere Geldanlagen. "Wir produzieren wie ein Bäcker, alles was wir in der Nacht herstellen, ist am Morgen ausverkauft."

SN/IMAGO/Manfred Segerer Der Dukaten ist eine der Münzen, die derzeit vergriffen sind.