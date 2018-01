Muss wirklich jede Wurst in ein Papier?

Mehrweg ist die Lösung im Kampf gegen massenhaft Verpackungsmüll. Käse oder Wurst in eine Jausenbox füllen zu lassen, ist aber verboten.

Am Biomarkt ist es gang und gäbe. Auch manche Feinkostmitarbeiterin im Supermarkt zeigt sich auf Kundenwunsch bereit, zehn Deka Aufschnitt oder Käse nicht in das beschichtete Wurstpapier, sondern gleich in eine mitgebrachte Jausenbox zu füllen. Denn nicht nur die EU hat sich den Kampf gegen Plastikmüll auf die Fahnen geheftet, auch Konsumenten wollen bei Verpackung sparen.