Großkonzerne aus dem Ausland hätten ohnehin Wettbewerbsvorteile, sagt Finanzminister Gernot Blümel. Die Finanzpolizei soll ihre Kontrollen dieses Jahr auf sie fokussieren.

Große internationale Konzerne müssen sich in Österreich in nächster Zeit in Acht nehmen. Bei ihnen soll nach einer Ankündigung von Finanzminister Gernot Blümel dieses Jahr besonders genau nachgeschaut werden, ob sie sich an alle arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Vorschriften halten.

...