Nach Aus für Coke-Kooperation: Almdudler nun bei McDonald's

Der österreichische Kräuterlimonadenabfüller Almdudler hat seine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit Coca Cola per Ende 2018 beendet. Laut "Kurier" gibt es schon eine neue Partnerschaft: Mitte Mai sei der Wiener Kräuterlimoabfüller in 194 McDonald's-Filialen in Österreich eingezogen und mache damit ausgerechnet Coca Cola Konkurrenz.

SN/APA (AFP)/PATRICK KOVARIK Almdudler konkurriert nun mit Coca Cola