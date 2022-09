Nach dem Klimabonus kommt die CO2-Abgabe

Ab Samstag werden Heizen mit Öl und Gas und Autofahren teurer. Eine besonders betroffene Branche hofft noch auf Entgegenkommen.

Ab Samstag, 1. Oktober 2022, hat jede Tonne CO2, die in Österreich in die Luft geblasen wird, einen Preis. Nach der inflationsbedingten Verschiebung um drei Monate tritt das nationale Emissionshandelsgesetz nun doch in Kraft, mit dem auch Emissionen aus Verkehr und Heizen erfasst werden. Im ersten Schritt kostet die Tonne CO2 30 Euro, in den nächsten Jahren steigt die Abgabe weiter an.

Um die Zusatzkosten auszugleichen, wird (oder wurde) ein Klimabonus von 250 Euro an jeden Erwachsenen ausgeschüttet, ...