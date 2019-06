Nach langer Unterbrechung nun Einigung bei Privatforste-KV

Seit Jänner waren die KV-Verhandlungen für die rund 2.000 Arbeiter der Privatforstbetriebe unterbrochen, vergangene Woche einigten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft nun doch auf einen Abschluss. Die kollektivvertraglichen Löhne steigen um 2,4 Prozent und es gibt eine zusätzliche Einmalzahlung mit dem Weihnachtsgeld von 50 Euro.

Mitte März hatten mehr als 100 Forstarbeiter in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) bei einer Gewerkschaftsaktion für höhere Löhne demonstriert. "Trotz der unterschiedlichen Betrachtungsweisen in den letzten Monaten und einzelner Irritationen hat man sich darauf verständigt, den Weg des respektvollen Umgangs und einer Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe gemeinsam weiter beschreiten zu wollen", erklärten die Gewerkschaft PRO-GE und die Obmännerkonferenz der Arbeitgeberverbände (AGV) am Montag in einer gemeinsamen Aussendung.

Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber einigten sich auch darauf, dass eine Unterschreitung der Mindestarbeitszeit erfolgen kann, wenn ganztägiger Zeitausgleich vereinbart wird. "Dies liegt in beiderseitigem Interesse."

Die Situation der österreichischen Forstwirtschaft ist heuer laut den Arbeitgebervertretern "äußerst prekär". Die Windwürfe im Süden von Österreich, der Borkenkäferbefall und die Trockenheit der letzten Monate würde die Forstbetriebe "vor noch nie dagewesene Herausforderungen" stellen. Auch die Schadholzmengen im benachbarten Ausland verschärfe die Lage. "Ein massiver Preisverfall und ein Mehraufwand für die Schadholzaufarbeitung und die Käferbekämpfung belasten die Betriebe schwer", so das Fazit.

Quelle: APA