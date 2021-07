Nach Rassismusvorwürfen: Uncle Ben's wird zu Ben's Original

Die bisher als "Uncle Ben's" bekannten Reisprodukte des Lebensmittelkonzerns Mars erhalten auch in Österreich einen neuen Namen. Nachdem das Markenlogo in Ländern wie den USA und Großbritannien aufgrund von Rassismusvorwürfen bereits geändert worden war, folgt nun auch Österreich. Ab August wird es die Reisprodukte in den heimischen Supermärkten unter dem Namen "Ben's Original" zu kaufen geben.

SN/APA/AFP/EVA HAMBACH Aus "Uncle Ben's" wird "Ben's Original"

Mit dem neuen Logo will man sich für "die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung" einsetzen, es sei jedoch noch viel zu tun, erklärte der Lebensmittelkonzern.