Nachwuchs gesucht - bitte einsteigen

Im wieder angesprungenen Wirtschaftswachstum verschärft sich der Wettkampf um die besten Köpfe. Dabei gelingt Frauen zunehmend die Landung in technischen Berufen - nicht immer allerdings im ersten Anlauf.

Wir befinden uns im digitalen 21. Jahrhundert, doch manche Dinge sind an manchen Orten noch immer so wie anno dazumal. So geschehen in Osttirol.

Madeleine Ebner wächst mit zwei älteren Brüdern auf, der Vater gibt seine Begeisterung für Technik auch an die Tochter weiter. Einen technischen Beruf ergreifen zu wollen sei früh für sie festgestanden, erzählt die junge Frau. Kfz-Technikerin sollte es sein. Viele Bewerbungen habe sie geschrieben - umsonst. "Es war einfach nicht möglich, als Frau eine Lehrstelle in einer Kfz-Werkstatt zu bekommen."