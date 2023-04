Nächste Runde im Wirecard-Prozess - Kontrolle war nicht so gefragt

Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung der Milliardenpleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard ist das erste Viertel geschafft. Für den Ex-Chef aus Österreich lief es nicht optimal.

Der frühere Wirecard-Vorstandschef, der Österreicher Markus Braun, steht im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte in München vor dem Gericht.

Der Tenor der Zeugenaussagen vor dem Landgericht München klang nach Ostern gleich wie davor: Von Beginn an war beim deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard die interne Kontrolle schon nicht so großgeschrieben. Als es beim DAX-Konzern, der sich selbst der Fürsprache der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in China erfreuen konnte, dann zunehmend Schwierigkeiten gab, wurden im Jahr 2019 auch die Sonderprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG behindert. Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun habe auch versucht, die KPMG unter Druck zu setzen, und mit rechtlichen ...