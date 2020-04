Nächtigungen in Wien massiv eingebrochen

Die Zeit der Rekorde ist vorbei: Die Coronavirus-Maßnahmen ab Mitte März haben dafür gesorgt, dass die Nächtigungszahlen in Wien im Vormonat um 72,5 Prozent zurückgegangen sind. Das teilte der Wien-Tourismus am Montag mit. Auch dem ersten Quartal 2020 bescherte der März-Einbruch ein kräftiges Minus. In den Wiener Beherbergungsbetrieben wurden im März nur mehr 353.000 Übernachtungen registriert.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die Sicherstellung der Fluganbindung ist essenziell