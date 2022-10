Was Österreichs Wirtschaft stark macht

Klein, aber oho! Österreich ist global gesehen eine winzige Nummer. Fünf gewichtige Stimmen aus der Wirtschaft erzählen, warum heimische Betriebe trotzdem glänzen können und was rot-weiß-rote Erfolge ausmacht.

In der Nische sind wir Weltmeister

Was für Österreich spricht? "Die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter und das Ausbildungsniveau", sagt Palfinger-Chef Andreas Klauser. Gebe es in den USA angelernte Arbeiter, könne Österreich mit Fachkräften punkten. "Das treibt die Innovation an", betont der gebürtige Oberösterreicher, der vor seinem Wechsel zum Salzburger Kranbauer in den USA den zu Fiat gehörenden Traktor- und Landmaschinengiganten Case IH leitete. Außerdem gebe es statt "Hire and Fire"-Politik Loyalität auf beiden Seiten: seitens der Arbeitgeber, ...