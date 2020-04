NEOS für schrittweise Öffnung der Geschäfte nach Ostern

Die NEOS drängen auf eine schrittweise Öffnung der Geschäfte trotz der Corona-Krise. "Die Regierung muss endlich damit beginnen, nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe abzuwenden, sondern alles dafür zu tun, dass die wirtschaftliche Katastrophe nicht noch größer wird", sagte NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Begonnen werden könne damit nach den Osterfeiertagen.

"Die Menschen in diesem Land haben mittlerweile alle begriffen, dass jetzt unser aller Gesundheit an oberster Stelle steht - die Regierung muss ihnen also mit Kriegsrhetorik und Polizeistaatsfantasien nicht noch mehr Angst machen, sondern Zuversicht geben und einen Plan entwickeln, wie wir möglichst unbeschadet wieder aus der Krise herausfinden", meinte Schellhorn.

Ein geeigneter Zeitpunkt für Lockerungen für den Handel ist für Schellhorn nach den Osterfeiertagen - "genau einen Monat nach dem Lockdown". In Kraft getreten waren die Beschränkungen am 16. März.

Der NEOS-Politiker schlägt dazu eine "10-1-1"-Regel vor: "Ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche für jedes Geschäft, egal welcher Branche, wobei ein Sicherheitsabstand von zumindest einem Meter gewahrt sein muss." So lasse sich die Wirtschaft zumindest "stabilisieren", wie dies auch bei den Neuinfektionen der Fall sei.

Ein erster bereits erfolgter wichtiger Schritt ist für Schellhorn, dass wieder vorbestellte Speisen in Gasthäusern abgeholt werden können. "Noch vor Ostern muss das auf weitere Branchen ausgedehnt werden", verlangt der NEOS-Mandatar. "Denn es ist nicht zu verstehen, warum ich mein Schnitzel beim Dorfwirten abholen darf, mein Buch von der Buchhandlung, meine Pflanzen vom kleinen Blumenhändler oder die Ostergeschenke für meine Kinder vom Spielzeuggeschäft ums Eck aber nicht."

Quelle: APA