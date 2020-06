NEOS kritisch zum AUA-Deal ? "Haben nur Zeit gekauft"

Kritisch zum Hilfspaket für die Lufthansa-Tochtergesellschaft Austrian Airlines (AUA) zeigt sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Mit einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will er Details erfahren. "Wir haben mit dem Deal offenbar nur Zeit gekauft", meint er am Samstag.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Schellhorn urgiert zudem schnellere Hilfe für heimische KMUs