NEOS kritisieren fehlende Fortschritte beim Bürokratieabbau

"Bürokratie killt Wohlstand" lautet der Appell von NEOS an die Bundesregierung. Mit dem neuen Maßnahmenpaket zur Entbürokratisierung und Deregulierung will die Partei vor allem Österreichs Klein- und Mittelbetriebe entlasten. "Die Entlastung ist sehr wichtig für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Österreichs", sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger