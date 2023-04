Neubau geht massiv zurück: Wird Wohnen noch teurer?

Die Zins- und Teuerungsschübe gefährden die Finanzierbarkeit von günstigem Wohnbau. Die Länder müssen die Zuschüsse stark aufstocken.

Eigentlich wäre im Immobilienmarkt alles angerichtet für fallende Preise. Knapp 15 Jahre lang erlebten Mieten und Eigentumspreise in der Niedrigzinsphase einen abenteuerlichen Höhenflug. Jetzt, da die Zinsen massiv steigen, ist die Nachfrage nach Eigentum eingebrochen. Was in der Marktlogik sinkende Preise bedeuten müsste. Tatsächlich aber braut sich eine neue toxische Gemengelage zusammen, die die Wohnungspreise sogar weiter in die Höhe treiben könnte. Experten warnen vor einer starken Verknappung des Angebots. Denn die Baubranche droht angesichts stark gestiegener Baukosten und ruckartiger ...